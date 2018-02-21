Госдепартамент призвал украинские власти активизировать всеобъемлющие реформы, чтобы раскрыть потенциал страны, передает Голос Америки.

США подтвердили свою приверженность поддержке Украине в четвертую годовщину «Революции достоинства», в ходе которой было смещено пророссийское правительство Виктора Януковича.

«Четыре года назад украинцы, представляющие все слои общества и все регионы страны, собрались на Майдане, центральной площади Киева, и потребовали, чтобы правительство признало выбор граждан Украины на воссоединение с Европой», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она напомнила, что десятки украинцев, «Небесная сотня», отдали на Майдане свои жизни за мечту о лучшей Украине.

«Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, которая сталкивается с продолжающейся российской агрессией, унесшей жизни более 10 тысяч человек, и вынудила более 1,6 миллиона украинцев покинуть свои дома», – отметила Нойерт.

Нойерт заявила, что за последние четыре года Украина предприняла важные шаги, но отметила, что предстоит сделать еще больше работы, чтобы выполнить обещания Майдана и раскрыть потенциал Украины.

«Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по проведению глубоких, всеобъемлющих и актуальных реформ, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы, – сказала Нойерт. – Мы гордимся работой с народом Украины в память о жертвах, понесенных четыре года назад за европейский выбор Украины».