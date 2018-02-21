В июле прошлого года правоохранительные органы штата Вашингтон провели пятидневную операцию по поимке преступников, интересующихся сексом с несовершеннолетними детьми. В ходе операции было арестовано 26 подозреваемых, откликнувшихся на объявление в Интернете. Сегодня состоялся первый из судебных процессов по их делам. Одним из подсудимых был 35-летний Юрий Гульчук из Кенневика.



Фото: Tri-City Herald

Юрий Гульчук из Кенневика (штат Вашингтон) признал, что ответил на объявление, приглашающее встретиться с 13-летней девочкой для секса, но остановился в последнюю минуту из-за угрызений совести. Об этом пишет Tri-City Herald.

Гульчуку, как и большинству из 26 арестованных в ходе рейда, были предъявлены обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетнего второй степени. Он признал себя виновным в двух менее тяжких преступлениях: попытка сексуального домогательства к несовершеннолетнему второй степени и общение с несовершеннолетним с аморальными целями.

Согласно документам суда, Гульчук, прибыв на место встречи, сделал несколько кругов вокруг квартала, однако уехал обратно, послав «девочке» – которую изображал сотрудник полиции – сообщение: «У меня дурное предчувствие».

Заместитель прокурора Эндрю Хоуэлл отметил, что Гульчук был единственным из 26 подозреваемых, отказавшимся от встречи, что, однако, не оправдывает его действий и намерений.

Сторона обвинения рекомендует для Гульчука тюремное заключение сроком в 2,5 года, прохождение психологического лечения и три года надзора. Также он должен будет зарегистрироваться как сексуальный нарушитель на срок в 15 лет.

Вынесение приговора назначено на 14 марта. В настоящее время Гульчук находится в тюрьме округа Бентон без права выхода под залог.