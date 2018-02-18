В США находится более 100 тыс. российских избирателей, зарегистрировавшихся для участия в выборах президента РФ. Об этом на брифинге для журналистов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По информации на 1 января наибольшее количество избирателей-россиян зарегистрировано в ФРГ (487 тыс. человек), Молдавии (189 тыс.), Израиле (146 тыс.), Эстонии (114 тыс.), США (104 тыс.), Абхазии (89 тыс.), Украине (74 тыс.), Казахстане (73 тыс.), Белоруссии (67 тыс.) и Латвии (63 тыс.).

По словам Захаровой, в страны с наибольшей концентрацией российских избирателей будут направлены сотрудники Центральной избирательной комиссии из Москвы.

На вопрос, как жители консульского округа Сан-Франциско, где было закрыто Генеральное консульство Российской Федерации, смогут выразить свою гражданскую волю и проголосовать, представитель МИДа ответила:

«Закрытие американскими властями российского Генконсульства в Сан-Франциско, безусловно, осложнило работу. Для граждан, проживающих на территории этого консульского округа, мы также планируем выездные досрочные голосования».

Для того, чтобы проголосовать, избирателям необходимо иметь при себе заграничный (либо служебный или дипломатический) паспорт. Для стран, в которые возможно въехать по обычному («внутреннему») паспорту, достаточно только этого документа. Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Избирательные участки будут организованы в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке, Посольстве России в Вашингтоне, Генеральном консульстве России в Хьюстоне и Генеральном консульстве России в Сиэтле.

Между тем, проживающий в Калифорнии российский оппозиционер, издатель газеты «ТиНАО» Виталий Атаев-Трошин призвал диаспору в США игнорировать выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта в ряде американских городов.