18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие российские избиратели, находящиеся на территории США. Для этого они должны будут предъявить документ, удостоверяющий гражданство: внутренний, заграничный, дипломатический или служебный паспорт Российской Федерации либо свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба РФ в Вашингтоне.

В помещениях следующих представительств России на территории США будут организованы избирательные участки:

– Посольство России в США по адресу: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007;

– Генеральное консульство России в Нью-Йорке по адресу: 9 East 91 Street, New York, NY 10128;

– Генеральное консульство России в Хьюстоне: 1333 West Loop South, Ste. 1300, Houston, Texas 77027;

– Генеральное консульство России в Сиэтле (резиденция): 3726 E Madison St, Seattle, WA 98112.

Кроме этого, планируется организовать досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Филадельфия и Чикаго.

Информация о месте и времени досрочного голосования будет заблаговременно размещена на сайтах и в социальных сетях Посольства и консульских учреждений России в США.