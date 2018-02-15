На прошлой неделе пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова подала в американский суд иск против своего зятя Ильи Могилевского, брокера недвижимости из флоридского города Палм-Бич-Гарденс. Как утверждается в 158-страничном списке обвинений из 21 пункта, Илья Могилевский, имеющий «давнюю историю мошенничеств с недвижимостью», своими действиями причинил Филипповой и другим лицам убытки на сумму в несколько миллионов долларов.

По словам адвоката потерпевшей Гари Розена, Тамара Филиппова, чей муж является успешным бизнесменом и регулярно бывает в Соединенных Штатах, вкладывала средства в американскую недвижимость в партнерстве со своей дочерью Натальей. Илья Могилевский, муж Натальи, обманом присвоил себе переведенные из России и Израиля деньги Филипповой.

Помимо Ильи Могилевского, одним из обвиняемых в федеральном иске называется его отец Шломо Бен Исхак, проживающий в Израиле. Согласно материалам обвинения, он был партнером Ильи в нескольких риелторских фирмах.

Это не первое столкновение четы Могилевских с законом. В 2016 году бывший деловой партнер семьи Густав Ренни обвинил Илью Могилевского в сокрытии более половины сделок с недвижимостью, с которых он должен был получить процент прибыли. Впоследствии пара подала против Ренни встречный иск.

11 ноября 2017 года Наталья Могилевская была арестована по обвинению в домашнем насилии после того, как в присутствии своих детей 3 и 12 лет укусила мужа за руку. За несколько дней до этого, 2 ноября, пара подала на развод, пишет My Palm Beach Post.