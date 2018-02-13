Пресс-служба уточнила, о чем именно говорили лидеры двух стран, передает Голос Америки.

Дональд Трамп выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой рейса 703 «Саратовские авиалинии», говорится в заявлении, распространенном Белым домом. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь с расследованием.

Владимир Путин отметил, что он планирует встретиться во вторник с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Дональд Трамп сказал, что настало время начать работу над прочным мирным соглашением. Оба президента обсудили и другие темы, представляющие взаимный интерес, говорится в заявлении Белого дома. Дональд Трамп подтвердил важность принятия дальнейших шагов по обеспечению денуклиаризации Северной Кореи.