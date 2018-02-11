В США состоялось первое дистанционное тестирование по русскому языку для соискателей гражданства Российской Федерации. Этот формат открыл новые возможности для дистанционного обучения и проведения сертификационных экзаменов для всех жителей дальнего зарубежья.

Экзамен был проведен Центром лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина совместно с образовательным центром русского языка и культуры «Метафора», который является участником партнерской сети «Институт Пушкина».

Согласно информации на сайте Российского культурного центра в Вашингтоне, экзамен состоял из пяти частей и продолжался более четырех часов.

С 2002 года прохождение теста на знание русского языка является одним из обязательных условий для получения гражданства РФ.

Новая онлайн-услуга позволит претендентам на российский паспорт значительно сократить сроки получения необходимого сертификата государственного образца, сообщает Российский культурный центр.