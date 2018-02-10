На этой неделе шестеро молодых российских кардиологов посетили Университет Небраски в Омахе. Это стало возможным благодаря программе Open World Конгресса США, которая призвана способствовать развитию отношений между американцами и жителями 19 других стран, включая Россию.

В 2013 году управляющий совет Open World проголосовал за создание программы имени сенатора Бена Нельсона, чтобы отдать должное вкладу сенатора в развитие Open World и налаживание связей между Соединенными Штатами и бывшими республиками Советского Союза.

Фасилитатор российской делегации Александр Хилков назвал программу Open World крайне важной для текущей политической ситуации.

«Это уникальная возможность для ведущих специалистов разных сфер деятельности из наших стран собраться вместе и обсудить общие вопросы и проблемы», – сказал он. По словам Хилкова, врачи из России были впечатлены уровнем развития кардиологии в Медицинском центре Университета Небраски.

Хилков выразил благодарность администраторам Университета Небраски Джейн Меза и Уорду Чамберсу.

«Программа Open World является масштабной инициативой по вовлечению наших государств в прямой диалог, что крайне важно, – добавил Хилков. – Эта программа – наглядное доказательство того, что у нас куда больше поводов для сотрудничества, чем для конфликта».

Кардиологу и терапевту Василию Максимовичу Осипову понравилась поездка в Омаху.

«Я чувствовал себя как маленький мальчик в кондитерской – в городе, в медицинском центре, в лабораториях», – сказал он.

Директор Медицинского центра Университета Небраски Джеффри Голд также отметил важность программы Open World.

«Как врачи и ученые, мы говорим на одном языке и боремся с общими проблемами, – сказал он. – Медицинский центр Университета Небраски гордится своим вкладом в налаживание диалога и обмена опытом между нашими странами».

Ранее сообщалось о другой группе россиян, посетивших Карсон-Сити и Минден (штат Невада) по программе культурного обмена Open World.