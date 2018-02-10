Судья Джеффри Гудман приговорил Саркиса Варпетяна из Сакраменто к 180 дням тюремного заключения и трехлетнему испытательному сроку, а также к выплате компенсации в размере 43 527 долларов страховым компаниям Farmers Insurance и State Farm.

21 мая 2015 года Варпетян, двигаясь по бульвару Санрайз в Сакраменто, беспричинно затормозил, из-за чего следовавший за ним автомобиль врезался в его машину. Несколько свидетелей дали показания о том, что Варпетян, по всей видимости, намеренно вызвал аварию.

11 июня 2015 года Варпетян подал заявление о выплате страховки, в котором утверждал, что затормозил из-за других участников движения и не является виновником аварии. Страховая компания отказала Варпетяну на основании показаний свидетелей и отчета Дорожной полиции Калифорнии.

Стороной обвинения в деле Варпетяна выступил Отдел расследований страхового мошенничества Прокуратуры округа Сакраменто.