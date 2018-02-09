Семь делегатов из России посетили Карсон-Сити и Минден по программе культурного обмена Open World, призванной наладить долгосрочные профессиональные отношения между молодыми российскими политиками и их коллегами из США.

Программа Open World была основана Конгрессом в 1999 году. С тех пор в ней приняли участие более 26 000 лидеров из стран Евразии. Приглашенные делегаты проживают в американских семьях и знакомятся с американской политикой и общественной жизнью.

На этот раз США посетили делегаты Евгений Бабушкин, Ольга Кудрина, Валентина Семенченко, Федор Стрельников и Дмитрий Сычиков, фасилитатор Ольга Тихонова и переводчик Александр Крайний. 1 февраля делегация встретилась с сенатором Дином Хеллером и конгрессменом Марком Амодеи в Вашингтоне, а затем прибыла в Неваду, где пробудет до 10 февраля.

Темой поездки стали национальные парки и заповедники США, сообщает Nevada Appeal. Размещение гостей в американских семьях обеспечила некоммерческая организация Friendship Force.