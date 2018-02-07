В начале этого года в верхних строчках списка городов США с самыми быстрорастущими ценами на аренду жилья появились три новых названия: Гилберт, Аризона (рост в 8,5% за прошлый год), Розвилл, Калифорния (8,5%) и Форт Коллинз, Колорадо (7,9%). Цена съемного жилья в Гилберте в январе составила $1 156 благодаря стремительному росту численности населения и повышению спроса.

Самыми дорогими городами для арендаторов жилья остаются мегаполисы на восточном и западном побережьях. Лидирует среди них Нью-Йорк, где средняя цена квартир за последний год почти не изменилась и составляет $4 079 в месяц, сообщает сайт RentCafe.

Надежды жителей «Золотого штата» на снижение цен в новом году не оправдались. В январе вновь подорожало жилье в 5 самых дорогих городах Калифорнии, включая Сан-Франциско ($3 448 в месяц). Квартиры в Джерси-Сити, стоящем на 6-м месте по стране, в этом месяце также поднялись в цене до $2 855 в месяц.

Самыми доступными для арендаторов жилья городами США остаются Уичита (Канзас), Тулса (Оклахома) и Толедо (Огайо), а также 7 других городов Техаса и Среднего Запада. Средняя стоимость аренды в них не превышает $730 в месяц. Цены в этих городах за последний год остались на прежнем уровне, исключение составил только Форт-Уэйн (Индиана), где жилье подорожало на 4,5%.

Цены на съемное жилье в Сакраменто уже несколько лет стремительно растут. Недавно к этой тенденции присоединился соседний Розвилл, где стоимость аренды выросла за год на 8,5% и превысила $1 600 в месяц.