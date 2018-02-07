Первая лишенная слуха женщина-мэр в Соединенных Штатах

31-летняя Аманда Фолендорф стала первой лишенной слуха женщиной-мэром в Соединенных Штатах, а также самым молодым мэром в истории города Энджелс-Кэмп, соощает телеканал Fox News.

Фото: Maggie Beck / Union Democrat



Фолендорф родилась и выросла в Энджелс-Кэмп, который считает замечательным местом для семейной жизни и ведения бизнеса.

Она появилась на свет с опасным пороком развития – диафрагмальной грыжей. Врачи сумели спасти ей жизнь, но лекарства, которые им пришлось применить, повредили девочке слух.

В 2014 году Фолендорф баллотировалась в городской совет, а в январе этого года была назначена мэром.

Нарушение слуха ставит перед новым мэром Энджелс-Кэмп дополнительные трудности. На собраниях городского совета она общается со своими коллегами с помощью двух переводчиков.

В своей политике мэр делает особый упор на экономическое развитие и сохранение истории города. Как самый молодой мэр Энджелс-Кэмп, она стремится учитывать мнение подрастающего поколения.

Также Фолендорф желает воодушевить своим примером других людей с нарушениями слуха.

Туристический городок Энджелс-Кэмп находится на расстоянии 80 миль от Сакраменто на юго-восток.