Сакраменто. В ходе борьбы с нелицензированной разборкой автомобилей на запчасти Департамент автотранспорта Калифорнии объявил кампанию по информированию общественности об угрозе здоровью и безопасности, которую представляет эта деятельность.

Разборка автомобилей без лицензии является противозаконной и зачастую связана с нелегальной продажей бывших в употреблении запчастей и загрязнением окружающей среды опасными отходами.

Каждый год жители Калифорнии избавляются от 1,2 млн автомобилей, примерно 360 000 из которых попадают на нелицензированные и неконтролируемые авторазборы. Эта деятельность ведется не только в личных гаражах и промышленных зонах, но и в жилых кварталах в непосредственной близости от парков, школ и водоемов.

Как правило, те, кто разбирает автомобили без лицензии, не сдают в переработку такие химикаты как моторное масло и охлаждающая жидкость. Эти опасные отходы попадают в водоемы и загрязняют источники питьевой воды, а неисправные запчасти приводят к серьезным авариям. С точки зрения экономики нелицензированные авторазборы не платят налогов, что приводит к потерям для бюджета штата.

Рейды в подпольные цеха по разборке автомобилей прошли во Фресно, Лос-Анджелесе и Сан-Диего.