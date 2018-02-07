В городе Цинциннатти (штат Огайо) в результате двухлетнего расследования по поводу распространения наркотиков был арестован 30-летний мужчина украинского происхождения Алексей Гибсон. При обыске у него было изъято 116 единиц оружия.

Фото: Dayton Daily News

«Мы убрали с улиц беспрецедентное количество оружия», – заявил полковник полиции города Цинциннати Майкл Джон.

Как сообщает издание WCPO.com со ссылкой на представителей полиции, Гибсон был арестован 1 февраля. При задержании в его машине нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 100 граммов кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 000 долларов наличными. В результате обыска жилища Гибсона было изъято дополнительное количество огнестрельного оружия, включая пистолеты и винтовки.

Гибсону предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. Залог установлен в 650 000 долларов.

В ходе пресс-конференции представитель местной полиции сообщил, что Гибсон был рожден в Украине, но отметил, что правоохранители не владеют информацией о его иммиграционном статусе в США. Известно лишь то, что Гибсон находится в Америке на законных основаниях.

К расследованию подключились федеральные правоохранительные агентства. Сообщается, что отдельные экземпляры изъятого оружия превышают по мощности табельное оружие местной полиции.

Украинская служба «Голоса Америки» обратилась за комментариями в посольство Украины в США. Сотрудники посольства не были осведомлены о задержании Гибсона и не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть его связь с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.

Местная полиция также не дала комментариев по поводу личности Гибсона.