Из-за снегопадов происходят крупные ДТП на дорогах Миссури, Айовы

Крупная авария с участием нескольких десятков легковых автомобилей, автобусов и грузовиков привела к остановке движения на автомагистрали I-35 неподалеку от города Эймс, штат Айова.

По предварительным подсчетам, в столкновениях пострадало не менее 20 легковых автомобилей. Несколько человек получили травмы, однако сообщений о гибели людей не поступало, сообщил сержант Натан Ладвиг из Дорожной полиции Айовы.

Разыгравшаяся снежная буря в воскресенье также привела к серии аварий на автомагистрали I-44 в штате Миссури, сообщает телеканал Fox News.

Как сообщили местные СМИ, в столкновении нескольких легковых автомобилей и грузовиков неподалеку от Спрингфилда погибла 63-летняя женщина. Всего за воскресенье в аварии на I-44 попало более 100 машин, один человек погиб и 11 получили травмы.

На странице Добровольной пожарной охраны округа Конуэй в Фейсбуке было опубликовано видео, снятое беспилотным летательным аппаратом после аварии на 106-й миле шоссе I-44.

Движение на автотрассе было вновь открыто в 7 часов утра в понедельник, однако Департамент транспорта Миссури призвал водителей соблюдать особую осторожность.