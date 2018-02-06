Калифорнийский город Сан-Диего пытается разработать стратегию по социальной интеграции иммигрантов и беженцев. Этот проект финансируется с помощью грантов, выделенных некоммерческими организациями «Partnership for a New American Economy» и «Welcoming America».

В состоявшемся в пятницу общественном форуме приняли участие представители государственного сектора, бизнеса и некоммерческих организаций, сообщает телеканал Fox News в Сан-Диего. Они обсудили возможные шаги города по оказанию экономической и социальной поддержки, которая поможет иммигрантам вливаться в общество и приносить ему пользу.

По словам президента Региональной торговой палаты Джерри Сандерса, иммигранты оказывают огромное влияние на экономику: многие из них упорно трудятся и становятся предпринимателями. Сандерс уверен, что поддержка работников-иммигрантов поможет привлечь в экономику Сан-Диего дополнительные инвестиции.

Иммигранты составляют 23% населения округа Сан-Диего. На их долю приходится 26% общего ВВП округов Сан-Диего и Империал. По сравнению с населением других регионов Калифорнии, живущие в Сан-Диего иммигранты более образованы и реже сталкиваются с языковыми барьерами, утверждает исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии.