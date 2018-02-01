Двое учащихся ранено в южнокалифорнийской средней школе

Двое учащихся средней школы Salvador Castro в городе Уэстлейк к западу от Лос-Анджелеса ранены результате стрельбы, имевшей место утром в четверг.

Позднее сотрудник полиции Лос-Анджелоса Меган Агилар подтвердила, что пострадавшие – 15-летний юноша и 15 летняя девушка – были доставлены в больницу. Прибывшие на место полицейские задержали девушку-подростка. На месте был обнаружен и пистолет, из которого велся огонь.

Все школы в округе в настоящее время закрыты. Полиция проверяет здания, а школьникам запрещено покидать классы, сообщает Голос Америки.