Kлад с затонувшего парохода «Центральная Америка» в Лонг-Бич

3 100 золотых монет, 45 слитков и более 80 фунтов (36 кг) золотого песка, найденные в трюмах затонувшего парохода «Центральная Америка», сейчас находятся во временно оборудованной лаборатории в Санта-Ане. Об этом пишет The Press Telegram.

Фото: Jae C. Hong | AP

Боб Эванс, под чьим научным руководством останки корабля были обнаружены в 1988 году, занимается очисткой монет и слитков от накопившихся на них отложений грязи.

3 сентября 1857 года «Центральная Америка» вышла из панамской гавани Колон, груженая добытым в Калифорнии золотом времена “Золотой лихорадки”. Несколько дней спустя она попала в ураган у побережья Южной Каролины и затонула. 425 человек погибли, а тысячи фунтов золота остались на морском дне.

Тем временем охотник за сокровищами, который первым нашел «Центральную Америку» и ее груз, продолжает отбывать срок в тюрьме штата Огайо, пишет Coinweek.

В 1988 году Томми Томпсон получил от 161 местного инвестора финансирование в размере 13 миллионов долларов. На эти деньги он организовал экспедицию по поискам затонувшего корабля, которая увенчалась успехом.

Деньги изчезли, а охотник за сокровищами пропал

Вокруг поднятого на поверхность золота разгорелась продолжительная судебная битва. В 2000 году Томпсон и его компания продали 532 золотых слитка и несколько тысяч монет за 50 миллионов долларов. Не получив своих денег, инвесторы в 2005 году подали иск против Томпсона, который скрывался от правосудия во Флориде, ведя затворнический образ жизни.

В 2015 году полиция обнаружила Томпсона в одном из флоридских отелей. С тех пор и по сей день он находится за решеткой.

Выставка золотого груза «Центральной Америки» пройдет в конференц-центре Лонг-Бич с 22 по 24 февраля 2018 года.