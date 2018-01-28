Состояние снега и погода в горах Йосемити



На этой неделе в горных районах Йосемити впервые ощущалась настоящая зима с низкими температурами и снегом. Снежный покров на уровне 8 600 футов по-прежнему довольно тонкий, 10-16 дюймов, но с подъемом в горы становится глубже. Южные склоны в основном свободны от снега, весь его запас сосредоточен на северной стороне гор.

Наилучшие места для лыжников, такие как Юникорн-Крик и Рафферти, расположены на северных склонах на высоте выше 9 500 футов. Снежный наст находится в хорошем состоянии вдоль Тиога-Роуд между Уоррен-Форк и Туалэми-Медоуз. В Диана-Медоуз и Туалэми-Медоуз 4 дюйма рыхлого снега лежат на твердом снежном основании.

Снежный покров и лавины в Сьерра-Неваде



Текущую информацию о лавинах в данной части Сьерра-Невады можно получить в Центре изучения лавин Восточной Сьерры.

Вероятность схода лавин в Туалэми-Медоуз на данный момент низкая. Легкий снег, выпавший на этой неделе, не подвергает значительной нагрузке слабые слои, имеющиеся на северных склонах выше 9 200 футов. Предсказываемые синоптиками снегопады и сильный ветер создадут опасность накопления снега на подветренных склонах. В ближайшие дни путешественникам следует соблюдать осторожность в таких местах.

Дикобразы в Йосемити зимой



Каждую зиму рейнджеры находят следы дикобразов. В этом сезоне они встречались на более значительных высотах, чем раньше – на южном склоне пика Юникорн и к северу от пика Джонсон. Следы показывают, что холодными ночами дикобразы укрываются в горных осыпях, а днем греются на солнце на деревьях.

Национальный парк Йосемити зимой прекрасен!