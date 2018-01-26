В мае 2017 года Сергей приехал из Украины в Сакраменто на соревнования по авиаспорту. 18 июля он прошел комиссию и подтвердил свою летную лицензию, а еще через три дня попал в страшную аварию, в которой повредил позвоночник.

Сергея доставили вертолетом в Memorial Hospital в Санта-Розе, где врачи сказали ему, что будет чудо, если после такой травмы он сможет хотя бы сидеть. Но он не сдался, днем и ночью занимался тренировками и уже научился самостоятельно передвигаться на коляске.

Сергей обратился в иммиграционную службу за продлением визы, но получил отказ. Из Санта-Розы его перевели для реабилитации в Сакраменто, где нет ни оборудования, ни специалистов для лечения его травмы. Администрация госпиталя дала заключение о том, что состояние Сергея больше не улучшается, тем самым лишив его возможности получить путевку в реабилитационный центр Калифорнийского университета в Дейвисе.

«Дорогие мои земляки и славяне, живущие в Сакраменто! За мои 32 года мне ещё ни разу не приходилось просить о помощи, – пишет Сергей. – Вы живёте здесь, знаете язык и ориентируетесь в законах. Помогите мне, пожалуйста! Я нуждаюсь в вашей помощи, поддержке и просто в человеческом участии. В таком состоянии, как сейчас, возврат на Украину подобен самоубийству. Сейчас мне не обойтись без вашей помощи, без ваших советов, без материальной и физической поддержки».

Дополнительную информацию можно получить пообщаться с самим Сергеем – по телефону (916) 584-1756.