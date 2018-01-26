Как сообщают российские власти, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий пассажира авиарейса “Москва – Нью-Йорк”, во время которого была избита стюардесса.

“Отделением дознания ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 1 статьи 213 и статьи 116 УК РФ в отношении 38-летнего жителя Москвы”, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

“Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице”, – рассказала Ирина Волк.

Пострадавшая стюардесса обратилась с заявлением в дежурную часть линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево с заявлением.

По возвращении в Россию авиадебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.