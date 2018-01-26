Двойное убийство в округе Колуза

Ранним утром в четверг, 25 января, сотрудники Службы шерифа, прибывшие по вызову в дом по Хиллгейт-роуд в Арбакле обнаружили в морозильном ларе останки, похожие на человеческие. Место происшествия находится в 50 милях на север от Сакраменто.

О находке было сообщено следователям Службы шерифа. Около 10 часов утра был получен ордер на обыск дома.

Криминалисты подтвердили, что в морозильном ларе, стоявшем в спальне, действительно находилось тело женщины. Погибшая была идентифицирована как 39-летняя Кимберли Линн Тейлор.

Сотрудники Службы шерифа и Министерства юстиции Калифорнии продолжили осмотр места преступления и опрос жителей дома.

Действуя на основании полученных свидетельств, следователи вызвали команду водолазов округа Колуза для проверки близлежащего пруда. На дне водоема было обнаружено тело второй женщины, опознанной как 25-летняя Джессика Линн Мазак.

Тейлор и Мазак проживали в доме, но не были связаны с его владельцем. Также в доме была найдена нелегально выращиваемая марихуана и другие наркотики.

25 января 2018 года был задержан и допрошен 49-летний Мартин Кристиан Эрке. В ходе расследования выяснилось, что вечером 24 января Эрке покинул дом и посетил медицинский центр Колузы. После допроса он был арестован и доставлен в тюрьму округа Колуза по обвинению в двух убийствах.