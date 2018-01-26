В субботу полиция Луисвилла арестовала в Техасе подозреваемого в произошедшем на прошлой неделе в Боумане двойном убийстве, сообщает издание Courier Journal. 23-летнему Аарону Хернандесу, обнаруженному в техасском округе Файетт, были предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии улик.

По сведениям полиции, Хернандес состоял в романтических отношениях с одним из убитых, Джошуа Райсом.

30-летний Джошуа Райс и 31-летний Давид Канделаки скончались от огнестрельных ранений в четверг, 18 января, в доме по Эбигейл-драйв в пригороде Луисвилла Боумане.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Давид Канделаки являлся иммигрантом и Грузии. Он должен был встретиться со своей женой в Майами, но не пришел на встречу, после чего супруга обратилась к полиции.

Давид Канделаки был врачом у него остались жена и двое детей



Давид Канделаки по профессии был врачом, у него остались жена и двое детей.

Расходы на доставку тела убитого в США Давида Канделаки в Грузию возьмет на себя государство, сообщает “Первый канал” в Грузии. Kонсульство Грузии в США находится в постоянном контакте с семьей убитого и участвует в вопросах доставки тела. Об этом заявили телеканалу в министерстве иностранных дел Грузии.

Близкие иммигранта создали страничку на сайте GoFundMe с целью помочь родственникам пережить трагедию. Родственникам требуется $20 тыс.

“18 января всех нас постигла ужасная трагедия: мы потеряли любимого друга и брата Давида Канделаки, – сообщила знакомая погибшего Джема Эрицан. – Давид был удивительно добрым, умным, бесконечно заботливым и любящим человеком, ставящим на первое место благо семьи, друзей и общества. Именно поэтому он выбрал профессию врача и совсем недавно успешно закончил обучение по этой специальности. Мир слишком рано потерял замечательного человека, ушедшего таким молодым. Мы все глубоко переживаем эту утрату, но сильнее всего она ранит его супругу Наталью и двухлетних близнецов – Лукаса и Милану”.

“Словами не передать горя, которое принесла друзьям и родным Давида эта невероятная, шокирующая трагедия. И сейчас они как никогда нуждаются в нашей поддержке и финансовой помощи”, – добавила женщина.