В Афганистане погиб сержант американской армии – уроженец Латвии

1 января 2018 года патруль американского спецназа был атакован в провинции Нангархар в Афганистане. Четверо солдат получили ранения, один погиб. Сержант Михаил Голин стал первым погибшим в бою служащим вооруженных сил США в этом году.

На американской земле гроб с телом солдата встречал лично вице-президент США Майк Пенс. Панихида состоялась в Свято-Николаевском соборе Вашингтона.

Сержант 1 класса Михаил Голин был похоронен на Арлингтонском кладбище со всеми военными почестями, сообщает Голос Америки.

По традиции, близким родственникам погибшего солдата вручается на вечное хранение флаг Соединенных Штатов. Такой флаг приняла и шестилетняя дочь Голина.

Михаил Голин родился в Риге, Латвия. В 2004 году он иммигрировал в Соединенные Штаты, а в 2005 вступил в американскую армию.

Он участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане и получил несколько медалей, включая «Пурпурное сердце» за три боевых ранения.