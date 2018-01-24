Диаспора Сакраменто ведет сбор средств на лечение рака простаты у пастора славянской церкви «Екклесиаст». Как сообщается, Удо Соколовский страдает от рака простаты. На GoFundMe требуется $50 тыс.



Фото: GoFundMe

«В начале января этого года у Удо Соколовского обнаружили рак простаты с метастазами в костях. Обследование еще продолжается, в феврале начнется интенсивное и дорогостоящее лечение. Очень нужна поддержка молитвами, а также финансами», – сообщил житель Сакраменто Борис Ковач через краудфандинговую платформу GoFundMe.

По словам близких пастора, на лечение требуется $50 тыс.

В последние несколько лет Удо Соколовский совместно с протестантской студией «Угол» занимался работой над документальным фильмом «Богоискание славянских народов».