57-летний Майкл Кэри Клеманс из Сакраменто сегодня был приговорен федеральным судьей Джоном Мендезом к пожизненному заключению за приобретение детей, поездки с целью совершения незаконных сексуальных действий и изготовление детской порнографии.

В последние несколько лет прокуратура сосредоточила усилия на обвиняемых, имеющих историю сексуальных преступлений и занимающихся сексуальной эксплуатацией детей. В расследовании дела Клеманса приняли участие федеральный прокурор МакГрегор Скотт, особый агент ФБР Шон Рэган, особый агент ICE Райан Спрэдлин, шериф округа Сакраменто Скотт Джонс, окружной прокурор Анни Мари Шуберт и шериф округа Фресно Маргарет Мимс.

«За последние четыре года более 40 федеральных преступников получили тюремные сроки от 15 лет до пожизненного заключения за преступления против детей. Многие из этих преступников были рецидивистами либо, как Клеманс, снимали свои сексуальные действия на видео. Технический прогресс увеличил распространенность этого вида преступлений против самых уязвимых членов общества. Федеральная прокуратура в сотрудничестве с партнерами из правоохранительных органов прилагает все усилия к тому, чтобы эти преступники были найдены и ответили по всей строгости закона», – говорится в заявлении федерального прокурора Скотта.

5 сентября 2017 года федеральный суд присяжных объявил Клеманса виновным в приобретении детей и поездках с целью совершения незаконных сексуальных действий. В первый день суда Клеманс признал свою вину еще по трем пунктам: сговор с целью производства детской порнографии, производство детской порнографии и приобретение детской порнографии.

Согласно документам суда, начиная с июня 2014 года Клеманс находился в сговоре с жительницей Филиппин с целью изготовления детской порнографии. Большую часть этого времени Клеманс жил в Бангкоке (Таиланд), где работал пилотом местной авиалинии. В апреле 2015 года Клеманс вернулся в Сакраменто, где продолжил общение с женщиной из Филиппин через Интернет. В ходе общения Клеманс обсуждал различные стратегии приобретения несовершеннолетних девочек. Он инструктировал свою сообщницу, как находить уязвимых жертв, советуя ей обращать внимание на сирот и пострадавших от тайфунов. Клеманс перевел женщине около $6 000 на приобретение фотоаппаратуры и поиск мест для откровенной фотосъемки жертв, некоторым из которых было всего 7 лет. Также Клеманс неоднократно платил ей за установление временного опекунства над детьми на Филиппинах и производство детской порнографии.