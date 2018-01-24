В 8:43 утра в среду, 17 января 2018 года, Департамент полиции Сакраменто получил сообщение о возможном трупе, замеченном прохожим в воде у восточного берега реки Сакраменто.

Патрульные, сотрудники береговой полиции и медики Пожарной службы Сакраменто прибыли по вызову в 400-й квартал Джиббум-стрит. Обнаруженный в реке труп мужчины был перевезен в Миллер-Парк, где его осмотрел коронер.

На данный момент причины, обстоятельства и время смерти мужчины остаются невыясненными. Имя погибшего будет оглашено службой коронера после оповещения ближайших родственников.

Департамент полиции Сакраменто просит всех имеющих какую-либо информацию о данном происшествии позвонить в диспетчерский центр по номеру (916)264-5471. Звонящие остаются анонимными и могут получить вознаграждение в размере до $1 000.