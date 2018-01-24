Полиция города Элк-Гров назвала имя подозреваемого, участвовавшего в противостоянии у горящего дома в прошлую пятницу. 30-летний Эдуард Камильчу вчера вечером был выписан из местного госпиталя и доставлен в главную тюрьму округа Сакраменто.

Фото: Elk Grove Citizen Newspaper

Около 7 часов вечера сотрудники полиции прибыли к дому по улице Трафтон-Корт, в котором происходила семейная ссора. Камильчу в этот момент находился на втором этаже, и сотрудники полиции были уверены в том, что у него была винтовка. Предположительно он поджег дом. Остальные жители были эвакуированы, сообщает Elk Grove Citizen Newspaper. Полицейские открыли огонь по Камильчу, поскольку считали, что их жизнь была в опасности, сообщил представитель департамента полиции Джош Магдалено.

Затем подозреваемый выпрыгнул из окна второго этажа в боковой двор, где был задержан. Он был госпитализирован в связи с укусами служебной собаки и отравлением дымом.

Сегодня пресс-служба полиции уточнила, что подозреваемый не стрелял по полицейским, как гласило опубликованное ранее сообщение в Твиттере.

Камильчу был арестован по обвинениям в поджоге, бытовом насилии и нарушении условий испытательного срока. Также он разыскивался полицией города Рипон за совершенные ранее правонарушения.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в тюрьме округа, куда помещен Камильчу, залог был установлен в размере $1 010 000.