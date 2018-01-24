Из-за ребячества выходцу из Казахстана запретили вход в супермаркет Walmart во Флориде. Об этом иммигрант написал на сайте Pikabu.

По словам интернет-пользователя, однажды он с друзьями после бара и решил пойти домой пешком, чтобы проветриться.

“Одному из нас захотелось в туалет, и мы зашли в ближайший магазин. И тут мой взгляд упал на радиоуправляемый вертолетик. Я загорелся и решил его купить, тут подошли друзья и тоже захотели себе такие же. И вот мы, три здоровых парня, со счастливыми лицами выходим из магазина с тремя вертолетиками. Конечно же, их нужно было испытать, а где еще это сделать, как не на парковке Walmart?” – рассказывает иммигрант из Казахстана.

Парни открыли коробки, достали вертолетики и давай их запускать.

“Все отлично, все счастливы и довольны, но тут мой вертолетик падает на крышу магазина, – продолжает рассказчик. – Что бы вы сделали на моем месте? Наверное, бросили бы этот вертолетик, но мой пьяный мозг пожалел денег и не захотел расстаться с ним. Крыша была очень высокой, мы обошли весь магазин в поисках пожарной лестницы, но не нашли ее – как потом оказалось, она была выдвижной. Но я решил не отступать и не сдаваться”.

Еще раз обойдя магазин, пьяный покупатель решил залезть наверх по какой-то колонне. Взобрался по ней аки Спайдермен и пошел искать свой вертолетик. В процессе поисков искателя заметил сотрудник магазина, собиравший тележки с парковки, но парень не придал этому значения.

“И вот я показываю друзьям свой вертолетик, держа его над головой как обезьяна львенка в мультфильме «Король Лев». А друзья крутят пальцем у виска и кричат, чтобы я быстрее сваливал. И тут я замечаю возле них работников магазина с телефонами. Я заметался по крыше в поисках спуска. Тут, видимо, алкоголь, который убивал мой страх, отпустил. Я слышу вой сирен, мне становится не по себе. И тут я вижу, как на парковку заезжают две машины полиции, пожарная и скорая. Ну, думаю, приплыли”, – продолжает герой-поисковик.

“Я уже нашел подходящее место и начал пытаться слезть, как услышал крики сотрудников магазина – стой, не надо, оставайся там. Все это под ржание моих друзей, им не хватало только очков и попкорна. Я гляжу вниз, а там уже три полицейских машины и две пожарных и скорая. Пожарные начали разворачивать лестницу, чтобы меня снять. Почему они не воспользовались пожарной лестницей самого магазина, я так и не понял, ну да ладно, – говорит блогер. – И вот я стою на крыше, глядя вниз, и чувствую себя как герой фильма «Брат-2». «Русский, сдавайся!» – «Русские не сдаются!».

Наконец молодой человек слезает, прижимая к груди ставший уже родным вертолетик. Его встречает руководство магазина и копы. Крик, шум!

Снятого с крыши чудака увезли в отделение, выдали копию полицейского отчета и отпустили. Через некоторое время по почте пришла бумажка о том, что ему запрещено приближаться к этому магазину.

Вы думаете, на этом история закончилась? Нет, конечно.

Прошло несколько месяцев. Друг новоприбывшего иммигранта купил себе новый Dodge Challenger RT, и они поехали кататься. Конечно же, захотелось испытать его в деле, а где можно подрифтовать и пожечь резину? Правильно, на парковке Walmart – это был уже другой магазин, приближаться к которому парню никто не запрещал.

Кто-то вызвал копов. Они начали разбираться, попросили документы, нарушитель им показал.

“Они пошли проверять – бинго, у меня запрет приближаться к магазину Walmart, а к какому именно – в запрете не указано. А значит, я снова арестован, только теперь со мной уже не церемонились, – рассказывает “гроза” магазинов Walmart. – Пару недель спустя мне пришло извещение о том, что Walmart подал на меня в суд. Что ж, куда деваться, придется отвечать. Адвоката я нанимать не стал, так как это очень дорогое удовольствие, а государством адвокат предоставляется только когда ты обвиняешься в чем-то криминальном и сидишь в тюрьме. Мне же просто выписали штраф и отпустили, но, видимо, руководство магазина решило навсегда избавиться от русского полудурка и подало в суд”.

“Я тогда в первый раз был на суде. И знаете что? Мне было не страшно, а даже интересно. Суд был скорым, меня обо всем расспросили, напомнили о моем присутствии на крыше. Адвокаты Walmart не стремились посадить меня в тюрьму, а лишь просили жестко ограничить мой доступ к магазину. Судья вынесла решение удовлетворить прошение адвокатов, после чего мне было выдано постановление, гласившее, что я не имею права приближаться к магазинам Walmart во Флориде ближе чем на 500 футов, в противном случае мне грозит уже реальный срок, – заключает иммигрант. – Вот так я впервые познакомился с тем, как работает полиция и суд в США. По сути, мне было плевать на это, так как за месяц до этого я принял решение переехать в Калифорнию, что я и сделал. Вся эта история произошла пять с лишним лет назад. В Калифорнии я спокойно бывал в их магазинах, и никто меня не арестовал. Так и живем”.