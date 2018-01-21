Российская пропаганда в социальных сетях: “В ходе работы по расследованию российской активности на Твиттере во время президентских выборов 2016 года мы обнаружили и отключили несколько учетных записей, которые потенциально были связаны с пропагандистской кампанией организации под названием «Агентство интернет-исследований», связанной с правительством России”, – такое сообщение на днях поступило в редакцию “Славянского Сакраменто” из Твиттера.

“В соответствии с нашей политикой прозрачности мы сообщаем вам, что во время избирательной кампании вы подписались, поставили лайк или переслали сообщение, опубликованное с одной из этих учетных записей. Это делается исключительно с целью информирования и не связано с какой-либо угрозой безопасности для вашей учетной записи, – говорится в сообщении. – Мы делимся этой информацией, чтобы вы могли узнать больше об этих учетных записях и о сущности российской пропаганды”.

С примерами контента, опубликованного с отключенных учетных записей, можно ознакомиться в блоге Твиттера.

По словам администрации сервиса микроблогов, “люди обращаются к Твиттеру за полезной, актуальной и достоверной информацией”.

Twitter: Российская пропаганда не пройдет

“Мы прилагаем активные меры по отключению недобросовестных пользователей и удалению их твитов. К примеру, недавно мы разработали новые способы идентификации учетных записей, манипулирующих нашей платформой, усовершенствовали процесс выявления подозрительных учетных записей и ввели новые меры по борьбе с организованной вредоносной деятельностью. Подробную информацию об этом можно найти в нашем блоге, – заключается в официальном прелизе. – Мы стремимся сделать Твиттер лучшим источником международных новостей, прозрачным для тех, кто пользуется нашей платформой и доверяет ей”.