Судно «Виктор Леонов» несколько дней назад вышло из порта в Тринидад и Тобаго, сообщает Голос Америки.

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» был замечен в международных водах в 160 км к юго-востоку от города Уилмингтон, Северная Каролина, спустя всего несколько дней после выхода из порта в столице Тринидад и Тобаго, Порт-оф-Спейн, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

По словам двух военных источников, за российским кораблем осуществляют слежение миноносец USS Cole и еще несколько судов.

Ссылаясь на источник в военном ведомстве, американские СМИ сообщают, что на прошлой неделе корабль «Виктор Леонов», оснащенный разведывательным оборудованием и техникой для перехвата сигналов, видели в Карибском море.

В тот момент было неясно, куда направлялось судно, однако в прошлом оно, как правило, следовало к восточному побережью, в район мыса Канаверал, Кингс Бэй, Норфолка и Нью-Лондона, где расположены американские военно-морские объекты.

По словам другого источника, на основе предшествующих данных, корабль, скорее всего, выполняет разведывательную миссию длительностью от 4 до 6 месяцев у восточного побережья США.

В феврале ВМС США заметили то же судно в 50 км от побережья Коннектикута – самой северной точке, куда оно когда-либо заходило.