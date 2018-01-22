Мальчик умер во время удаления гигантской опухоли на лице

Попытки спасти жизнь кубинского мальчика с огромной опухолью на лице оказались безуспешными, сообщает CNN. 14-летний Эмануэль Зайас прооперирован в Майами – ему провели операцию по удалению доброкачественной опухоли размером с баскетбольный мяч, однако у него развились осложнения на почки и легкие, от которых в пятницу вечером он скончался.

Тело мальчика было завещано науке, чтобы врачи смогли изучить редкое заболевание, которым он страдал – полиостотическую фиброзную дисплазию.

Несколько лет родители Эмануэля, пасторы евангельской церкви в кубинском городе Санта-Клара, пытались получить для него помощь. Миссионеры из гуманитарной благотворительной организации Reel Life International встретились с мальчиком на Кубе и сообщили о нем американскому хирургу Роберту Марксу, имеющему большой опыт в удалении крупных лицевых опухолей.

Средства на операцию были собраны через кампании на сайтах GoFundMe и Facebook.