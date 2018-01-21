Житель Сакраменто Владимир Линсичи, отец троих дочерей и дед двоих внуков, в декабре тяжело заболел. Ему прописали антибиотики от пневмонии, однако его состояние не улучшалось.

Фото: GoFundMe

18 января Владимира положили в больницу в тяжелом состоянии: низкое давление, обезвоживание, помрачение сознания. Врачи обнаружили у него пневмонию и инфекцию в крови.

Пятнадцать лет назад Владимиру поставили искусственный сердечный клапан, и врачи опасаются, что внутри него развиваются бактерии. Из-за неработающего металлического клапана пациенту невозможно сделать томографию.

19 января у Владимира случился инсульт, его пришлось поместить под наркоз и подключить к аппарату искусственного дыхания. Его состояние по-прежнему нестабильно, сообщают родственники. Врачи рекомендуют направить пациента на операцию на сердце.

Дочь Владимира, Мария Кишова, создала на сайте GoFundMe страницу по сбору средств, где она просит общественность помочь с оплатой расходов на лечение. Требуется $20 тыс.