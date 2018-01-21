Сотрудник Службы шерифа округа Плейсер Стэн Семенюк и офицер Дорожной полиции Калифорнии Мартин МакКвин в среду утром спасли собаку на оживленной автотрассе. Об этом сообщает пресс-служба шерифа округа.



В 8:15 утра Стэн Семенюк, дрессировщик служебных собак Службы шерифа, увидел на автотрассе I-80 бладхаунда, который пересек полосы восточного направления, перепрыгнул через разделительный барьер и под визг тормозов побежал через полосы западного направления. Семенюк немедленно остановился и начал останавливать дорожное движение, одновременно подзывая собаку. Однако молодой пес растерялся, побежал назад и был сбит проходящим автомобилем. Он застрял под машиной с лапой, зажатой колесом.

Семенюк и подъехавший к месту происшествия сотрудник Дорожной полиции Мартин МакКвин приподняли машину, надели на собаку ошейник и вытащили ее из-под колеса. Прибывшие одновременно с владельцем бладхаунда сотрудники Службы контроля за животными доставили пострадавшего в ветеринарную клинику Loomis Basin.

Как сообщили в среду вечером сотрудники клиники, пес по имени Рюгер находится в стабильном состоянии. У него не обнаружено переломов, только порезы и содранная кожа.