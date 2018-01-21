В Филармонии Сакраменто проxодит Неделя русской музыки

В ходе Недели русской музыки Филармония Сакраменто предлагает ценителям классики двойной концерт произведений русских композиторов под названием «Русский фестиваль».

Первое представление состоялось в субботу, 20 января, в 8 часов вечера. В программе – «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского и последнее произведение Рахманинова – сюита «Симфонические танцы». Музыку Чайковского исполнил знаменитый пианист Эндрю фон Эйен.

27 января в 8 часов вечера состоится вторая часть «Русского фестиваля», в которой фон Эйен исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Рахманинова. Также прозвучат увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила» и «Картинки с выставки» Мусоргского.