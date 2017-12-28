Во вторник перед зданием администрации округа Сакраменто выстроилась очередь из желающих досрочно заплатить налоги. Причиной такого энтузиазма, как сообщает издание Sacramento Bee, было стремление сэкономить деньги, пока для этого еще есть возможность.

План Республиканской партии, подписанный на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом, ограничивает вычеты с местных налогов и налогов штата до $10 000, начиная со следующего года. Также он почти в два раза поднимает величину стандартного вычета – до $12 000 для одиноких налогоплательщиков и до $24 000 для семейных пар.

Это означает, что некоторые из тех, кто подает детализированную налоговую декларацию, не смогут полностью вычесть уплаченные налоги на недвижимость – а многие другие перестанут подавать детализированные декларации, поскольку их расходы не превышают новую величину стандартных вычетов.

Многие из тех, кого коснулись изменения в законодательстве, решили заплатить апрельские налоги на недвижимость до конца этого года, что позволяет им учесть эти налоги в декларации за 2017 год.

К примеру, налогоплательщик, получивший в 2017 году облагаемый федеральным налогом доход от $37 950 до $91 900, может сэкономить около 500 долларов, заплатив налог на недвижимость на этой неделе вместо апреля следующего года.

Однако налоговые специалисты предупреждают, что досрочная уплата налогов имеет смысл не для всех, и рекомендуют предварительно проконсультироваться с бухгалтером, отмечает издание.