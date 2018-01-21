В Калифорнии идет сбор средств на освобождение из иммиграционной тюрьмы российского студента, поэта и активиста Владимира Руфа. Он открыто выступил против “агрессии России в Украине и Сирии, в результате чего ему пришлось бежать из страны”, сообщается в Фейсбуке.



Год назад Руф попросил политического убежища в США на мексиканской границе и попал в центр предварительного заключения ICE в Калифорнии. Недавно иммиграционный судья разрешил ему выйти на свободу под залог в $25 000, однако у Владимира не было таких денег.

Некоммерческая организация CIVIC («Общественная инициатива для иммигрантов в заключении») помогла Владимиру связаться с двумя беженцами из Советского Союза – адвокатом-правозащитником Ольгой Томчиной и программистом из Висконсина Лией Черняковой.

Чернякова согласилась стать спонсором Владимира и готова оплачивать его ежедневные расходы, такие как жилье, питание и медицинская помощь, однако она не в состоянии заплатить залог. Сделать пожертвование в пользу Владимира Руфа инициаторы просят через PayPal.