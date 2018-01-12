На этой неделе сухая погода, стоявшая с начала зимы, наконец-то отступила. Хотя район Туалэми-Медоуз в Национальном парке Йосемите не получил такого количества осадков, как другие регионы Калифорнии, 14 дюймов выпавшего снега значительно подняли настроение лыжникам.

Фото: Yosemite National Park

Снежное покрытие находится в хорошем состоянии на высоте выше 8 500 футов по всем склонам, за исключением южных. Тиога-Роуд на 100% покрыта снегом от Эллери-Лейк до Туалэми-Медоуз. На этом участке проложена лыжня.

Выше Туалэми-Медоуз снежный покров значительно более массивный. На северном склоне на высоте в 9 500 футов его толщина вчера составляла 75 дюймов. Свежий влажный снег поверх старого гранулированного снега затрудняет прокладку лыжни. До конца недели погода обещает быть теплой и сухой, и снег должен будет слежаться (если ночные температуры останутся ниже точки замерзания), что улучшит лыжные условия. Наилучшие места для лыжников – северные склоны на уровне 9 500 футов и выше.

Лавины и снежный покров

Состояние снежного покрова в горах Сьерра-Невады на данный момент динамичное. Недавний шторм принес дождь и 14 дюймов свежего снега на высоты до 8 600 футов. Ближе к вершинам количество выпавшего снега еще больше, но его может оказаться недостаточно для нарушения слабых слоев снежного покрова. Подветренные склоны испытывают повышенную нагрузку, что временно увеличивает вероятность схода лавин. Лыжникам на этой неделе следует соблюдать осторожность, особенно при передвижениях по лавиноопасной местности. Коридор Тиога-Роуд будет более безопасным. Однако в случае наступления теплой дневной погоды следует остерегаться камнепадов и оползней. Также не забывайте, что на высоте ниже 8 600 футов озера под слоем свежего снега могут оставаться незамерзшими.

Фауна

Поблизости от Туалэми-Медоуз видели ныряющих в снег куниц, хорошо приспособленных к зимним условиям. Также активны обычные зимние птицы – гаички, пищухи, поползни, ореховки и целые стаи клестов.

Безопасность в горах

В Туалэми-Медоуз открыто убежище Ski Hut, в котором есть запас дров и 8 спальных мест. Телефонная связь в Туалэми-Медоуз в данный момент отсутствует. С нами можно связаться по электронной почте, но если мы находимся на патрулировании, то можем задержаться с ответом. В лесную службу можно позвонить по телефону 209-372-0740. Как следует подготовьтесь к походу и соблюдайте меры предосторожности.