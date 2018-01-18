16 января ФБР арестовало бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шинг Ли, также известного как Чжен Ченг Ли. Ему предъявлено обвинение в незаконном сборе и хранении данных, касающихся национальной безопасности США.

Согласно материалам дела, на службу в Центральное разведывательное управление Ли поступил в 1994 году. Именно там он прошел обучение методам сбора секретной информации, обнаружения слежки, вербовки и управления агентами разведки, а также методам обеспечения безопасности засекреченной информации.

Вплоть до увольнения со службы в 2007 году Ли работал за границей на позициях, предполагавших доступ к секретной информации – преимущественно, в Китае. Для получения доступа к документам с особым режимом хранения, Ли, как и другие офицеры, подписал документ о пожизненном неразглашении полученных сведений.

После 2007 года Ли поселился в Гонконге, однако в 2012 году возвращался в США. Именно тогда, согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции США, ФБР провело обыск его комнаты и личных вещей, и обнаружило два блокнота, в которых, помимо прочего, были записаны от руки реальные личные данные информаторов и агентов ЦРУ, включая их подлинные имена и номера телефонов. Там же обнаружились заметки со встреч с агентами разведки, данные о местах скрытой слежки и адреса офисов ЦРУ.

Что пишет американская пресса о Джерри Чун Шинг Ли

Американская пресса проливает больше света на громкий арест. Еще в мае 2017 года в The New York Times появилась статья, сообщающая о почти 20 рассекреченных агентах и источниках ЦРУ в Китае. Некоторые из них были убиты агентами китайской разведки в период с 2010 по 2012 годы. Как оказалось, о резком сокращении числа завербованных агентов ЦРУ стало известно в середине 2011 года – после того, как поток информации сократился в несколько раз. Тогда американские спецслужбы предположили, что либо внутри агентурной сети появился человек, передававший информацию китайским спецслужбам, либо правительству КНР удалось взломать внутренний секретный канал коммуникации с источниками.

Именно тогда ЦРУ и ФБР открыли совместное расследование, головной офис которого располагался на севере Вирджинии. Объектами тщательной проверки стали все без исключения сотрудники американских посольств в Китае. Кроме того, контрразведка перепроверяла все возможные миссии ЦРУ на территории КНР. Под подозрение попал и Джерри Чун Шинг Ли. В итоге в 2012 году агенты ФБР выманили бывшего разведчика в США под предлогом предложения работы от лица подставной фирмы. Помимо обысков, ФБР провело с Ли пять бесед, однако он ни разу не упоминал о наличии у него блокнотов с информацией.

Расследование The New York Times

Новая статья в The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ФБР имело возможность арестовать подозреваемого на месте за незаконное хранение секретной информации. Однако следователи созданной для этой цели следственной группы возражали против ареста. Согласно их доводам, если Ли был перебежчиком, его арест по другим обвинениям мог бы развалить дело и позволить китайцам замести следы. К тому же некоторые склонялись к тому, что Ли все-таки не был кротом, и опасались, что арест позволить сбежать настоящему предателю. Таким образом, ФБР разрешило Джерри Чун Шинг Ли вернуться в Гонконг, куда он поспешно переселился вместе с семьей.

После этого случая Ли не возвращался в США до 15 января, и сразу по прилету в Нью-Йорк был арестован. При этом некоторые американские СМИ, ссылаясь на свои источники в ЦРУ и ФБР, предполагают, что вероятность предъявления бывшему разведчику обвинений в шпионаже крайне невелика. По их мнению, у правительства либо до сих пор нет достаточных доказательств, либо же оно не хочет оглашать секреты в открытом судебном разбирательстве.

Комментарий старшего сотрудника ЦРУ Джона Сайфера

Такого же мнения придерживается и бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер.

«Это самая страшная новость, которую только может услышать офицер разведки. Защита наших источников – это наше святое обязательство. Им приходится вверять нам свою жизнь, и когда происходит что-то подобное, доверие рушится, и потом его очень трудно восстановить. Тот факт, что этот человек находился под пристальным наблюдением так долго, и что, несмотря на это, обвинения против него кажутся слабыми, – еще хуже. Единственный способ разрешить эту ситуацию – это добиваться справедливости и полной картины. Однако, похоже, это может так и не случиться», – поделился бывший разведчик в интервью SlavicSac.com.

Джон Сайфер отмечает – он не удивлен, что китайцы могли искать отставного офицера для получения нужной им информации.

«Если он действительно был шпионом, он не смог бы обеспечить их своевременными политическими разведданными, но мог бы передать факты, помогающие китайцам установить личность своих шпионов», – поясняет он.

Агент ФБР Эндрю Брингюэль настроен более оптимистично

Надзирающий специальный агент (англ.: Supervisory Special Agent) в отставке с 27-летним работы в ФБР Эндрю Брингюэль настроен более оптимистично.

«Из того, что мы знаем, очевидно, что ФБР расследовало Ли в течение ряда лет, но он был недосягаем, живя в Гонконге. Я не знаю деталей расследования, но могу предположить, что, если ФБР работало над этим делом в течение нескольких лет. В итоге это привело к аресту подозреваемого, у них должны быть весомые доказательства», – рассуждает он.

Эндрю признает, что пока обвинения основываются только на доказательствах, собранных в отеле.

«Для обвинений в шпионаже агентам придется доказать, что информация была передана иностранному правительству. Если они смогут доказать, что переданный материал привел к смерти источников, они могут обвинить его в убийстве. Если он действительно виновен, по сути, это не просто шпионаж, а убийство, и правительство США должно предъявить ему соответствующие обвинения и добиваться смертной казни», – подчеркивает он.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com