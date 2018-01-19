Во вторник, 16 января 2018 года, Америка отметила День свободы вероисповедания. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал декларацию, официально утверждающую этот праздник. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



По словам президента, свобода вероисповедания оказывала влияние на историю Соединенных Штатов с тех пор, как первые поселенцы из Европы прибыли на континент, спасаясь от религиозных преследований. Федеральное признание День свободы вероисповедания получил при администрации Джорджа Буша в 1993 году. С тех пор президенты США, как правило, каждый год заново подписывали декларацию о Дне свободы вероисповедания.

“Наши праотцы, спасаясь от религиозных преследований, верили в непреложную истину о том, что свобода – это не дар правительства, а священное право, данное Господом”, – обращаясь к нации, сказал президент.

16 января 1786 года в Вирджинии был принят Билль о религиозной свободе. Этот документ, считающийся одним из основополагающих текстов молодой Америки, дал определение принципов уважения правительством свободы вероисповедания. «Все люди должны быть свободны в исповедании веры и вольны отстаивать с помощью доводов свои взгляды в вопросах религии, и это не должно ни в коем случае уменьшать или увеличивать их гражданскую правоспособность или как-то влиять на нее», – написал его автор, Томас Джефферсон.

Билль о религиозной свободе

Билль о религиозной свободе во многом послужил примером для Первой поправки к Конституции США, которая начинается со знакомых слов: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание».

“Ни один американец, будь то монахиня, медсестра, кондитер или бизнесмен, не должен выбирать между приверженностью вере и соблюдением закона, – написал Трамп, – Соединенные Штаты провозглашают свободу вероисповедания во всем мире, потому что мы не считаем, что права на свободу совести существуют только для американцев. Мы продолжим осуждать и бороться с экстремизмом, терроризмом и насилием против верующих, включая геноцид, проводимый Исламским государством Ирака и Сирии против езидов, христиан и мусульман-шиитов”.

День свободы вероисповедания – это время отмечать религиозную свободу и бороться за нее в Америке и по всему миру.

“Я, Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки, по праву, данному мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, объявляю 16 января 2018 года Днем свободы вероисповедания. Я призываю всех американцев отметить этот день мероприятиями, которые напоминают нам о нашем общем наследии религиозной свободы и учат защищать это благо как дома, так и за границей, – заключает президент Соединенных Штатов. – В удостоверение чего я ставлю свою подпись в шестнадцатый день января две тысячи восемнадцатого года от Рождества Христова и двести сорок второго года Независимости Соединенных Штатов Америки”.