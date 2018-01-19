Два члена Законодательного собрания Калифорнии хотят повысить налоги с предприятий штата в ответ на федеральную налоговую реформу президента Трампа.

Члены Ассамблеи Кевин МакКарти (демократ, Сакраменто) и Фил Тинг (демократ, Сан-Франциско) в четверг предложили поправку к конституции штата, поднимающую корпоративные налоги на компании с годовым доходом более $1 млн.

«За первые 11 месяцев текущей президентской администрации я увидел столько “правосудия для миллиардеров”, что мне хватит этого на всю жизнь, – говорится в заявлении МакКарти. – Пока безответственная федеральная налоговая политика покровительствует миллиардерам, законопроект ACA 22 поможет Калифорнии поддерживать семьи среднего класса».

Однако шансы законопроекта МакКарти и Тинга невелики. Для его принятия потребуется абсолютное большинство голосов в обоих палатах Легислатуры, а затем одобрение избирателей в ноябре 2018 года, сообщает издание LA Times.

Напомним, что президент Дональд Трамп не раз призывал упростить налоговую систему США и процесс подачи налоговых деклараций, а также снизить налоги для американских налогоплательщиков.