Когда 19-летний Кирилл Чернышев из Сакраменто заболел гриппом, ничто не предвещало особых проблем: обычный насморк, температура, больное горло. Но вскоре у него начались нестерпимые боли в правом ухе. В клинике скорой помощи Чернышеву без всяких анализов выписали мощный антибиотик и отправили домой, сообщает Аяна Суиншалиев из Сакраменто.

Через пару дней больному стало хуже: из уха начал течь гной, опухла шея, воспалились лимфоузлы. Пришлось снова ехать в клинику, где после тщательного обследования у Кирилла была найдена опасная инфекция, грозящая потерей слуха, а в худшем случае – заражением крови и смертью. Кирилла тут же положили в госпиталь, где он уже четвертый день проходит интенсивное лечение и не встает с постели.

Состояние Кирилла крайне серьезное, ему делают уколы и капельницы с сильными обезболивающими препаратами и антибиотиками. Кирилл тяжело переносит лечение, из-за тошноты и рвоты не может есть, а лекарства вызывают у него галлюцинации и слабость. Температура у него не спадает, поэтому врачи рекомендуют продолжать наблюдение в госпитале и интенсивное лечение.

“Огромная просьба ко всем неравнодушным людям: пожалуйста, помолитесь за Кирилла и, если можете, поддержите его семью материально! Он единственный кормилец для мамы-вдовы и младшего брата, поэтому лечение и долгий процесс восстановления потребуют от семьи Кирилла огромного напряжения. В этой тяжелой ситуации для Кирилла и его родных важен каждый доллар, ведь им приходится оплачивать не только медицинские расходы, но и аренду жилья”, – пишет Аяна Суиншалиев на сайте GoFundMe.