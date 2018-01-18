Самая частая причина гибели американцев в возрасте от 15 до 20 лет – автомобильные столкновения. По данным Национального управления по безопасности движения, подростки втрое чаще остальных водителей попадают в смертельные аварии. В попытке изменить эту печальную статистику отделение Дорожной полиции Калифорнии в Северном Сакраменто предлагает бесплатную программу для будущих водителей под названием Start Smart.

Недавние аварии с участием подростков показали важность подобных курсов обучения. Программа Start Smart предназначена как для молодых водителей, так и для их родителей или опекунов.

Курс обучения охватывает технику избежания столкновений, ответственность водителя, статистику аварий, законы о вождении в нетрезвом состоянии и отвлечении внимания, а также процедуру получения временных водительских прав. Занятия включают просмотр видео и обсуждение материала. У юных водителей будет возможность задать сотрудникам Дорожной полиции уточняющие вопросы.

Бесплатное занятие состоится во вторник, 23 января, с 6:30 до 8:30 вечера. Место проведения – конференц-зал Sacramento Water and Sewer Treatment Plant по адресу: 5026 Don Julio Blvd. Здание расположено на северо-восточном углу перекрестка бульваров Элкхорн и Дон Хулио.

Желающие записаться на урок смогут сделать это через сервис Eventbrite, ссылки на который есть на страницах CHP в Фейсбуке (Facebook.com/chpnorthsac) и Твиттере (@chpnsac). Мы рекомендуем, чтобы на занятие вместе с водителем-подростком пришел хотя бы один из его родителей или опекунов.