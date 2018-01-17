Житель Сакраменто Тай Гримс скончался от остановки сердца во время поездки в Огайо. Об этом рассказала «Славянскому Сакраменто» близкая умершего Лариса Постельняк.

По словам женщины, в последнее время ее сестра, Диана Олейник, проживала с Таем Гримсом. У них было двое детей, 13-летняя дочь от первого брака Дианы и 3-летняя Ариэль от Тая. Первая дочь живет отдельно, поскольку у Дианы пока нет собственного дома – она стоит в очереди на получение государственного жилья.

Постельняк рассказала «Славянскому Сакраменто», что из-за отсутствия крыши над головой семья не могла находиться вместе, так как Тай жил в машине. Однако он планировал перевезти семью в Огайо, куда направился 15-го декабря прошлого года на автобусе компании Greyhound. Мужчина собирался доехать до Толидо, однако его планам не суждено было сбыться – не доехав до пункта назначения, автобус задержался на сутки, и у путешественника начали отекать руки и ноги. До конечной станции он доехал уже мертвым. Американец страдал сахарным диабетом и имел инвалидность по состоянию здоровья.

У его семейного партнера Дианы Олейник нет возможности оплатить расходы на похороны, поэтому ее родственники обращаются к славянской диаспоре с просьбой помочь. Не имея денег на традиционные похороны, близкие решили кремировать тело умершего и перевезти прах в Калифорнию, где у Тая нет никого кроме недавно вышедшего из тюрьмы брата (остальные его родственники также умерли от диабета).

Семье требуется собрать $3,000 для приобретения места на кладбище Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто – Quiet Haven Memorial Park.