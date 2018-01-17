В Калифорнии образовывается Новая Калифорния

В Калифорнии местное население организовало группу активистов, считающих, что администрация «Золотого штата» обкрадывает жителей глубинки. По словам инициаторов очередной кампании по отделению, руководящие органы занимают дискриминационную позицию по отношению к сельской части штата, а губернатор игнорирует интересы проживающего в восточных регионах консервативно настроенного населения.

“Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, он должен разъяснить причины, побудившие его к такому отделению”, – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте “Новой Калифорнии”.

“Нью-Калифорния – это новое развивающееся государство, формирующееся из штата Калифорния в соответствии со своими конституционными правами. Процесс формирования Нью-Калифорнии одобрен и кодифицирован в Разделе 3 Статьи IV Конституции Соединенных Штатов”, – говорят инициаторы разделения штата.

По их мнению, штат должен быть разделен по принципу «Побережье – сельскохозяйственные районы». «Глубинная» Калифорния, куда предположительно войдут округа от Аламиды, Сакраменто и Эль-Дорадо на севере до Фресно, Лос-Анджелеса и Сан-Бернардино на юге (всего 21 округ), должна образовать 51-й американский штат.

После многих лет обременительного налогообложения, регулирования и однопартийной политики штат Калифорния и многие из его 58 округов стали неуправляемыми, считают в штабе “отщепенцев”. Эта неуправляемость вызвала упадок таких аспектов социальной сферы как образование, охрана правопорядка, пожарная охрана, транспорт, жилье, здравоохранение, сбор налогов, права избирателей, банковская система, пенсии, тюрьмы, парки, водные ресурсы, инфраструктура и многое другое.

“С верой, усердием и честью мы объявляем о нашем единстве с законами природы и Конституцией Соединенных Штатов Америки. Мы тверды в своей клятве сохранять и защищать свободы жителей нашей нации и Нью-Калифорнии всегда и везде, дома и за границей. Беря в свидетели Бога и уважая основополагающие принципы, мы открыто, без задних мыслей или намерения уклониться, принимаем обязательство объединиться в качестве свободных граждан Нью-Калифорнии и стать суверенным штатом той нации, которая дорога нам – Соединенных Штатов Америки. Оставаясь членом нашего союза, мы намерены создать свободный, суверенный и независимый штат Нью-Калифорния, поскольку прошлое и настоящее правительства Калифорнии не выполнили свои обязательства по установлению республиканской формы правительства, гарантированной Разделом 4 Статьи IV Конституции Соединенных Штатов”, – заявили участники инициативы.

По теме: Открыто ненастоящее посольство Калифорнии в Москве

“История настоящего губернатора и правительства Калифорнии – это история многочисленных нарушений и узурпаций, прямой целью которых является установление тирании над округами Нью-Калифорнии и штатом Калифорния. Когда какая-либо форма правительства становится разрушительной, правом народа является поиск конституционного противодействия злоупотреблениям властью”, – говорится в заявлении активистов.