Канадская дальнобойщица въехала в реку Колумбия в Орегоне

В понедельник, 15 января 2018 года, около 5:15 вечера полиция штата Орегон получила сообщение о коммерческом грузовике с прицепом, потерпевшем аварию на 23-й миле автомагистрали I-84 к востоку от Корбетта. Грузовик съехал с дороги, сбил ограждение, скатился вниз по крутому склону и перевернулся на бок на берегу реки Колумбия.

Фото: Oregon Department of Transportation

Предварительное расследование выявило, что грузовым автомобилем International Prostar модели 2015 года управляла 52-летняя Сюзен Бролт из Квебека (Канада). Бролт ехала по первой полосе автомагистрали и собиралась перестроиться влево, когда ее грузовик вышел за пределы своей полосы и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Chevrolet Tahoe модели 1995 года, у которого кончился бензин. В автомобиле находились 53-летний Патрик Шихан-младший и его 47-летний пассажир Эддисон Блэкмон III, оба из Портленда.

После столкновения с «Шевроле» грузовик с прицепом, груженый продуктами, сбил дорожное ограждение, съехал вниз по крутому склону и перевернулся на левый бок на берегу реки Колумбия. К прибытию сотрудников полиции участники аварии сумели покинуть поврежденные автомобили. Бролт была перевезена в госпиталь Эмануэль с травмами, не угрожающими жизни. Шихан и Блэкмон, получившие легкие травмы, были доставлены в госпиталь Научно-медицинского университета Орегона.











Об этом сообщает полиция штата Орегон.