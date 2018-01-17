Российские дипломаты и пропагандисты, похоже, начинают неприкрыто шантажировать Вашингтон корейской ядерной угрозой. К слову, первым о возможности такого шантажа еще в начале ноября прошлого года писал российский публицист Андрей Пионтковский, правда, предположив, что идею Путину подадут сами Соединенные Штаты. В частности, он отметил, что США могут попросить Кремль «о помощи в решении другой проблемы безопасности Соединенных Штатов – стремительно растущего ракетно-ядерного потенциала КНДР российского происхождения».

Однако, судя по всему, ожидаемой Кремлем просьбы так и не последовало, и российским властям пришлось самим намекнуть непонятливым «западным партнерам», что без возобновления сотрудничества с Москвой их ждет уже не пара новых «царнаевых», а возможный ядерный апокалипсис. Эту неблагодарную миссию взял на себя Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов, который во время своих выступлений в Северной Калифорнии неоднократно повторял, что Россия является крупнейшей ядерной державой и может помочь в переговорах с Пхеньяном.

«Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и второй крупнейшей ядерной державой. Мы готовы предложить свою помощь в переговорах с КНДР, поскольку тоже обеспокоены растущим ядерным потенциалом Северной Кореи», – уверял Антонов , изо всех сил пытаясь донести до аудитории мысль, что Соединенные Штаты не смогут обойтись без помощи России при разрешении северокорейского кризиса. К слову, Андрей Пионтковский впоследствии прямо назвал эту тактику «ядерным офшором Кремля». При этом Кремль не предлагал никаких конкретных путей решения проблемы, кроме абстрактных слов о «необходимости дипломатического урегулирования». Главной целью путинского завуалированного шантажа было лишь показать незаменимость России в разрешении кризиса и вытекающую из этого необходимость США отказаться от санкций и восстановить отношения с Москвой.

Однако и здесь кремлевских стратегов ждала неудача. Похоже, что Вашингтон решил воплощать собственный план по борьбе с северокорейской угрозой – в обход страстно жаждущей предложить свою «помощь» кремлевской верхушки. Более того, для реализации этого плана США нашли себе новых союзников, а именно, Китай, который неожиданно поддержал новые санкции Вашингтона в отношении КНДР. При этом никакое «посредничество» России американцам для этого не потребовалось.

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В результате буквально на днях на сайте Московского Центра Карнеги (того самого, который крупные американские СМИ уже называли «троянским конем» российского влияния на Западе) появилась статья , резко критикующая позицию Вашингтона и Пекина. Ее автор, некто Андрей Ланьков, прямо указал, что последствия новых санкций в отношении Северной Кореи «ни в коем случае не соответствуют интересам России». По его мысли, интересам Москвы гораздо больше соответствовала ситуация, когда предыдущие санкции в отношении КНДР были абсолютно неэффективны, к тому же постоянно саботировались Пекином.

«Те санкции, которые вводились Советом Безопасности до 2016 года, носили полусимволический характер… Первые раунды санкций касались лишь товаров, которые не играли заметной роли в северокорейской внешней торговле… Фактически санкции саботировались Китаем на всех этапах… Поскольку руководство Китая не испытывает энтузиазма по поводу перспектив гражданской войны в соседней стране, обладающей ядерным оружием, данная позиция была вполне рациональной. Кроме того, в Пекине понимали, что конечным результатом кризиса в КНДР может стать объединение Кореи по германскому сценарию, то есть появление на китайских границах националистического и демократического государства, которое останется военно-стратегическим союзником США», – делится воспоминаниями Ланьков.

Однако затем автор отметил, что несколько месяцев назад позиция Китая радикально изменилась.

«Китайские дипломаты больше не затягивают принятие резолюций, как они часто делали раньше – наоборот, они не просто полностью следуют в фарватере США, но и добиваются того, чтобы так же вели себя и представители России», – сетует Ланьков.

Дальше Андрей Ланьков рисует прямо-таки апокалиптическую картину, угрожая, что санкции вызовут в КНДР экономический кризис, однако последствием этого кризиса станет не народное недовольство, подталкивающее северокорейские власти к уступкам, а, напротив, ускоренное развитие корейской ядерной программы.

«Уроки Ливии вполне усвоены в Пхеньяне. Если в Северной Корее появятся признаки массового недовольства, то северокорейское руководство, скорее всего, не только не задумается об отказе от ядерного оружия, но, наоборот, будет считать развитие ядерного потенциала еще более важной задачей. Новые санкции могут спровоцировать в КНДР экономический и политический кризис, но никак не могут привести к изменениям в политике руководства КНДР по ядерному вопросу – более того, с некоторой долей вероятности санкции приведут к ужесточению этой политики», – убеждает Ланьков западного читателя.

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Фактически, за этими словами стоит вполне четкое послание Западу и Китаю: в случае введения полномасштабных санкций в отношении КНДР без учета мнения Москвы Россия максимально использует свое влияние на Пхеньян, чтобы усилить корейский ядерный шантаж. При этом автор Московского Центра Карнеги так увлекся донесением этого послания, что явно перестарался, уверяя, что даже народные волнения, которые могут быть вызваны недовольством населения – и те могут привести к ядерному удару:

«Если волнения не просто начнутся, но и выйдут из-под контроля, ситуация может принять еще более неприятный оборот. Северокорейское руководство, окончательно загнанное в угол, может попытаться спровоцировать конфликт с внешним миром. Если Ким Чен Ын и его окружение решат, что шансов на спасение у них больше не остается, они вполне могут захотеть умереть с музыкой и нанести удар (возможно, и ядерный) по своим соседям», – пригрозил он.

Следующий пассаж вызывает еще больше недоумения. Оказывается, по мысли Ланькова, даже победа демократической революции и падение северокорейского диктаторского режима является нежелательным для России сценарием.

«Даже возможная победа северокорейской революции, скорее всего, не должна вызывать особого энтузиазма. Падение режима семейства Ким, даже если оно и не приведет к международному кризису, все равно станет началом крайне непростого периода, который затронет не только обе Кореи, но и все соседние страны», – предостерегает он.

Непонятно, как это соотносится со словами самого же Ланькова из той же самой статьи, где он уверяет, что Китай боится появления на своих границах «демократического государства, которое останется военно-стратегическим союзником США». Таком образом, автор противоречит сам себе, то указывая, что главным «негативным» последствием санкций станет создание нормального, прозападно ориентированного демократического государства, то пророча нестабильность и ядерный хаос – в полном соответствии с давними мантрами российской пропаганды.

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При этом Ланьков прямым текстом советует российским дипломатам в ООН «добиваться смягчения резолюций по санкциям и вообще делать то, чем на протяжении последнего десятилетия активно занимались китайцы, – включать в текст резолюции максимальное количество лазеек, которые бы позволяли КНДР более или менее свободно торговать гражданской продукцией» и «останавливать санкционный маховик».

Судя по всему, российские дипломаты придерживаются данной стратегии и без советов Ланькова. Так, вчера президент США Дональд Трамп прямо обвинил Россию в помощи КНДР по преодолению санкций и в том, что она «сводит на нет усилия Пекина». Понятно, что у Трампа могут быть свои, личные мотивы для таких заявлений: на фоне продолжающегося расследования предполагаемого сговора его команды с Кремлем и его собственных усилий по саботированию вводимых в США санкций в адрес Москвы, ему выгодно хотя бы на словах дистанцироваться от Кремля.

Однако это не отменяет тот факт, что Россия действительно всячески саботирует санкции против Пхеньяна, наряду с этим ужесточая риторику и повышая уровень своего ядерного шантажа – до той степени, когда он становится очевидным даже неискушенному читателю.

Ксения Кириллова. SlavicSac.com