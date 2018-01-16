По мнению жителей двух стран, к их числу относятся борьба с угрозами международного терроризма и распространения ядерного оружия, сообщет Голос Америки.

Новый сравнительный социологический опрос показывает, что американцы и россияне в целом придают важное значение ключевым внешнеполитическим вопросам, включая угрозу международного терроризма и распространения ядерного оружия, а также необходимости завершения длительной гражданской войны в Сирии.

Тем не менее, имеются существенные разногласия во взглядах на приоритеты внешнеполитического сотрудничества между двумя странами, а также заметное расхождение по поводу северокорейской ядерной программы.

Данные опроса, опубликованные Чикагским советом по глобальным вопросам при содействии российской социологической службы «Левада-Центр», были собраны в период, когда отношения между Вашингтоном и Москвой опустились до самой нижней точки со времен «холодной войны».

Опрос показал, что, несмотря на противостояние, США и Россия имеют схожие взгляды на крупнейшие угрозы их странам.

В ответ на просьбу назвать критические угрозы для своей страны 70 процентов россиян упомянули о международном терроризме. Второе и третье место разделили исламский фундаментализм и распространение ядерного оружия – их назвали по 52 процента респондентов.

Эти цифры очень схожи с результатами, полученными в США: 75 процентов американцев считают международный терроризм критической угрозой своей стране, 59 процентов выражают тревоги по поводу исламского фундаментализма и 62 процента – по поводу распространения ядерного оружия.

В то же время выявились серьезные разногласия по поводу северокорейской ядерной программы. В то время как 75 процентов американцев считают ее критической угрозой, лишь 37 процентов россиян придерживаются того же мнения.

Результаты опроса нельзя назвать неожиданными. За последние годы и США, и Россия становились мишенью для международных террористов. Во многих случаях теракты замышлялись группировками, руководствующимися исламским фундаментализмом, например, «Исламское государство».

Чикагский совет и «Левада-Центр» также пытались выяснить мнение американцев и россиян о приоритетных направлениях потенциального сотрудничества двух стран в области внешней политики.

Здесь разница в общественном мнении в двух странах стала более заметной.

Для россиян самыми важными факторами стали сокращение объема ядерных вооружений во всем мире (27 процентов), прекращение конфликта в Сирии (24 процента) и борьба с терроризмом на Ближнем Востоке (18 процентов).

Со своей стороны, американцы назвали северокорейскую ядерную программу главным приоритетным направлением сотрудничества с Россией (38 процентов). При этом проблему распространения ядерного оружия в целом назвали лишь 14 процентов.

Что касается сотрудничества по Сирии и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, то лишь 5 и 6 процентов американцев, соответственно, то есть существенно меньше, чем россиян, выбрали их в качестве главного направления сотрудничества с Россией.

Тем не менее, американцы и россияне придерживаются несколько схожих взглядов на то, каковы должны быть их цели в Сирии.

Данные опроса Чикагского совета показали, что хотя большинство американцев (68 процентов) поддерживают использование воздушных ударов против агрессивных исламистских группировок в Сирии, лишь 45 процентов поддерживают воздушные удары против сил, лояльных президенту Башару Асаду. Еще меньше, 28 процентов, поддерживают применение сухопутных войск для смещения Асада с должности.

Российские войска выступают на стороне сил Асада в Сирии, но лишь 27 процентов россиян выступают за то, чтобы использовать их для противодействия попыткам его свержения. При этом около половины, 48 процентов, поддерживают использование российских войск для борьбы с экстремистскими группировками в Сирии и Ираке.

В целом, большого энтузиазма по поводу войны в Сирии не ощущается.

Опрос показал, что 33 процента россиян считают, что вмешательство Москвы в конфликт принесло больше вреда, чем пользы. Противоположного мнения придерживается 31 процент, а 37 процентов заявили, что вмешательство не принесло ни вреда, ни пользы.

Широкий скептицизм американцев по поводу России и Путина является еще одним центральным препятствием к международному сотрудничеству. В прошлом году Исследовательский центр Пью установил, что 23 процента американцев были уверены в том, что Путин поступает правильно в международных делах.