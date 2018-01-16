В Мичигане метеор вызвал землетрясение в 2 балла

Во вторник вечером жители юго-востока штата Мичиган стали свидетелями яркой вспышки и громкого удара в небе. По словам представителей властей, это скорее всего был метеор.

Журналисты получили несколько сообщений о данном инциденте из районов от Анн-Арбор до Детройта. Некоторые из очевидцев события почувствовали колебания почвы.

“После проверки материалов наблюдений Национальная метеорологическая служба подтверждает, что вспышка и звуковой удар были вызваны не громом и молнией, а, по всей видимости, метеором. Мы продолжаем следить за сообщениями астрономических служб”, – говорится в распространенном заявлении метеорологов.

Позже Геологическая служба США подтвердила падение метеора, произошедшее около 8:10 вечера (по местному времени) и вызвавшее землетрясение магнитудой в 2,0 балла.