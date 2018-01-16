Водитель-дальнобойщик Николай Фомин из Сакраменто погиб в очередном рейсе, когда его грузовик с прицепом съехал с дороги и перевернулся. Как рассказала «Славянскому Сакраменто» родственница погибшего Елена Фомина, причины трагического происшествия на данный момент остаются неизвестными.

“С глубокой печалью сообщаем о трагической гибели Николая Фомина, нашего любимого отца, сына, мужа и друга. Он безвременно покинул нас 14 января 2018 года в возрасте шестидесяти лет. В трагическом происшествии его грузовик сорвался с обрыва. Мы будем помнить Николая как доброго и радостного человека. Он помогал окружающим при любой возможности и всегда ставил интересы других выше своих собственных. Он навсегда останется в наших сердцах”, – сообщила Елена Фомина.

Для поддержки убитой горем семьи близкими Николая организован сбор средств на GoFundMe.

«В настоящее время у нас нет полной информации о причинах его гибели. Расследование аварии продолжается. Нам уже известно, что во время рейса с ним что-то произошло – либо он заснул за рулем, либо с ним случился сердечный приступ. Вскоре после этого прицеп съехал с дороги и утянул за собой грузовик, который при падении с обрыва перевернулся», – сообщает Елена.

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